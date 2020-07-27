Semt pazarlarında sıkı denetim

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlayabilmek amacıyla Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Çorlu Belediye Başkan Vekili Güner Çetin yaptığı açıklamada, vatandaşların pazar yerlerinde daha güvenli alışveriş yapabilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerin bayram öncesinde daha da sıklaştırıldığını söyledi. Başkan Vekili Çetin, ekiplerin ürünlere ait fiyat etiketlerinin yanı sıra, pazarcı esnafına ayrılan alanın dışına vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde konulan ürünleri de kontrol ettiklerini, alan dışında kalan ürünleri toplatarak vatandaşların daha rahat bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacak tedbirleri aldıklarını söyledi.

Çorlu Belediye Başkan Vekili Güner Çetin açıklamasında, “Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerimizi yasalar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de titizlikle değerlendirirken esnaflarımızı da, vatandaşlarımızı da mağdur etmemek için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Kurallara uyulduğu müddetçe herhangi bir sorunla karşılaşmayacağımızı düşünerek, esnafımızın ve vatandaşlarımızın kurallara uygun davranması çok önemli. Biz halkımızın güvenli, huzurlu ve kaliteli alışveriş yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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