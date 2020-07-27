Cinsel istismar zanlısı serbest bırakıldı

Tekirdağ’da bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ö. isimli kadın, parkta B.A.’nın sözlü tacizine uğradı. Sözlü tacizinin ardından kadını evine kadar takip eden B.A., apartman girişinde E.Ö.’ye cinsel istismar girişiminde bulundu. E.Ö.’nün bağırması üzerine evden çıkan abisi M.Ö., kardeşini taciz eden zanlıyı darp etti.



Serbest bırakıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, B.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette avukat eşliğinde ifadesi alınan taciz zanlısı, savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

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