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Başkan Yüksel işçilerin hakkını teslim etti Ergene Belediyesi’nde düşük maaşlı işçilere yüzde 35 zam

İHA

Ergene Belediyesi iştiraki olan EBSAN A.Ş. ile Belediyeİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imza altına alındı. İşçilere tüm haklarını teslim ettiklerini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi'nin sosyal bir belediye olduğunun altını çizerek, yeni sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yüksel işçilerin hakkını teslim etti Ergene Belediyesi’nde düşük maaşlı işçilere yüzde 35 zam

Ergene Belediyesi iştiraki olan EBSAN A.Ş. ile Belediyeİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imza altına alındı. İşçilere tüm haklarını teslim ettiklerini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi’nin sosyal bir belediye olduğunun altını çizerek, yeni sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.
Yapılan görüşmeler ve imza altına alınan sözleşmenin işçilere kazandırdıkları ile ilgili olarak bilgiler veren Belediyeİş Sendikası Trakya Bölge Başkan Yardımcısı İbrahim Özçelik, EBSAN çalışanlarının sözleşmesinin 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona ermesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen yetki çerçevesinde Ergene Belediyesi ve EBSAN A.Ş. yöneticileri ile beraber geç saatlere kadar yoğun mesailer harcayarak güzel bir sözleşme hazırladık. Hazırlanan sözleşme üzerinde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile uzlaşma sağlayarak imza altına aldık. Günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda, 2018 yılından beri yüzde 4 + 4 zamlarla enflasyonun altında bırakılan işçi lehine güzel bir sözleşme imzaladığımıza inanıyor, emeğin ve emekçinin yanında olan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan sözleşme ile en düşük maaşa ilk altı ay içinde yüzde 35 zam uygulandığını da kaydeden Özçelik, “Sosyal hak ve izinlerde düzenlemeler yapıldı. KHK ile yayınlanan çerçeve sözleşmede olmayan haklar ilave edildi. Parasal Sosyal Yardımlarda da yüzde 60 ile yüzde 150 arasında 6 aylık zam uygulandı. Yine KHK ile yayınlanan çerçeve sözleşmede olmayan parasal haklar ilave edildi. Ücret ve parasal tüm yardımlara 6 aylık periyodlarda 2 yıl süre ile enflasyon oranında artış sağlandı. Belediyeİş Sendikası Trakya Şube Yönetim Kurulu olarak; bu Toplu İş Sözleşmesinin tüm EBSAN A.Ş. emekçilerine hayırlı olmasını temenni ederiz” diye konuştu.
İşçilere hakkını teslim ettiklerini dile getiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ise, "Pandemi süreci nedeniyle yürütülen çalışmalar başta olmak üzere tüm belediyecilik faaliyetlerimizde rutin belediyecilik işlerinde emek ortaya koyan tüm işçilerimize Ergene halkı adına teşekkür ediyor, imza altına alınan sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışan emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Emek en yüce değerdir. İşçilerimizin haklarına sahip çıkıyoruz sahip çıkmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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