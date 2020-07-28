Su faturalarını ödemede güçlük çeken abonelere taksit imkanı

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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruda, “Su faturalarını ödeme güçlüğü çeken abonelerimize borçlarını taksitle ödeme imkanı getirilmiştir” denildi.

TESKİ Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 2020/17 numaralı kararla yapılan yazılı açıklamada, “Su faturalarını ödeme güçlüğü çeken abonelerimize borçlarını taksitle ödeme imkanı getirilmiştir. 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla borcu bulunan abonelerin borçlarının 6 (altı) aya kadar taksitlendirme yapılmasına, ilk başvuru tarihinin 27 Temmuz 2020 olarak ve son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2020 olarak belirlenmesine, üst üste 2 (iki) taksit ödemeyen abonelerin taksitlendirmesinin iptal edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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