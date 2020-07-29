Freni patlayan patpatın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

"Daha dün gibi..."

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde rampa yukarı çıktığı sırada freni boşalan patpat geri hareket ederek devrildi. Patpatın Altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Zeynel Erdoğan, köpekleri beslemek için ağıla gitti. Dönüş yolunda Zeynel Erdoğan’ın kullandığı ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracının, rampaya çıktığı sırada freni boşaldı. Kontrolden çıkan patpat, geri hareket ederek devrildi.

Kaza sonrası patpatın altında kalan Zeynel Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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