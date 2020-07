15 yıllık hayal Ergene’de gerçeğe dönüşüyor

Velimeşe Mahallesi’ne kazandırılacak olan Gölet Projesi’nin ihalesinin yapıldığını kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 15 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Ergene Belediyesi’nin taahhüt ettiği her projeyi bir bir hayata geçirdiğini ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Hangi mahallemiz için ne söz verdiysek hepsini tek tek yapacağız. Geçmiş dönemde olduğu gibi bu görev süremiz içerisinde de halkımıza verdiğimiz tüm sözlerimizi tutacağız. Ergene Belediyesi sosyal belediyedir. Her zaman Türkiye’de diğer Belediyelerimize önder olduk, önder olmaya da devam ediyoruz. Çok kısa zamanda sportif faaliyetlerimizle öncü olduk, öncü olmaya devam ediyoruz. İşte Ergene Velimeşespor Türkiye’nin her tarafında onurla gururla temsil ediyor. Bu başarı bizi göreve getirenlerindir. Bu başarı sizin başarınızdır. O yüzden biz yaptığımız çalışmalarla her zaman onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Vakıflar Mahallesi Futbol Sahasının ihalesini yaptık. İtiraz süresi bittikten sonra yüklenici firmaya teslim edeceğiz. 1 yıl içerisinde Vakıflar futbol sahasını gençlerimizin, halkımızın hizmetine açacağız” dedi.

Velimeşe Mahallesi ile ilgili hazırlanan proje örnek proje olarak diyen Başkan Yüksel, “Muhtarımız her zaman dile getirdi öncü oldu. Benim de 15 yıllık hayalimdi. Velimeşe Mahallesi’nde gölet projemizin ihalesini yaptık. İhalesi bitti yüklenici firmaya Allah’ın izniyle teslim edeceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ben her zaman söylüyorum. Ben Ergene’de gücümü Haktan alıyorum, halktan alıyorum. O yüzden sizler benim arkamda durduğunuz sürece, zaten duruyorsunuz bizim alnımız açık her zaman söylüyorum söylemeye de devam ediyorum. Çok güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.