Tekirdağ’ın Saray İlçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı.
Kaza, Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Pekbey (36) ve 7 Yaşındaki kızı Damla Pekbey’e Kıyıköy istikametine seyreden Mesut S. idaresindeki 59 R 312 Plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan anne kız olay yerine çağrılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saray Devlet Hastanesinde tedavi alınan yaralılardan 7 Yaşında ki Damla Pekbey Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edilirken sürücü Mesut S. Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.