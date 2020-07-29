"Daha dün gibi..."

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Tekirdağ’ın Saray İlçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı.

Kaza, Pazarcık Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Pekbey (36) ve 7 Yaşındaki kızı Damla Pekbey’e Kıyıköy istikametine seyreden Mesut S. idaresindeki 59 R 312 Plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan anne kız olay yerine çağrılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saray Devlet Hastanesinde tedavi alınan yaralılardan 7 Yaşında ki Damla Pekbey Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edilirken sürücü Mesut S. Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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