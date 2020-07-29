Evinde ölü bulunmuştu, jandarma fark etti: Bahçede 8 kök kenevir

"Daha dün gibi..."

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 gün sonra evinde ölü bulunan adamın bahçesinde, jandarmanın dikkati sayesinde 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Izgar Mahallesi’nde 2 gündür haber alınamayan 55 yaşındaki Y.K. evinde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili inceleme yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından evin bahçesinde 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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