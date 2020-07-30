Tekirdağ'da, feribot iskelesinde araç yoğunluğu



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'dan bayram tatillerini Marmara Denizi'ndeki adalarda geçirmek isteyen tatilciler, feribot iskelesi önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul ve çevre illerden gelip, Tekirdağ üzerinden feribotla Bandırma, Avşa, Karabiga ve Marmara adalarına gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesinde limanda araçlarıyla uzun feribot kuyrukları oluşturdu. Sabah erken saatlerinde oluşan kuyrukta, tatilciler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Feribot iskelesinde yoğunluğunu gece saatlerinde başladığını söyleyen liman yetkilisi Erdi Avlaç, "Liman, arife nedeni ile yoğun bir çalışma temposuna girdi. Seferler sabah saat 08.00, akşam ise 20.00'ye kadar sürüyor. Günde şu an 5 sefer gerçekleştiriyoruz. Gerektiğinde ek sefer düzenlenebilir. Şu anda iskele park alanımızda yer kalmadı. Gelen araçları yol üzerine alacağız. Yoğunluktan yolcular arasında ufak tefek gerginlikler yaşanıyor. Bizler bu olumsuzluklara meydan vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Buraya gelen yolcu ve araçlar genel olarak İstanbul, ve çevre illerden geliyorlar. Buradan feribotlar ile Avşa, Marmara, Ekinlik ve Kara Biga'ya gidiyorlar" dedi.

Tekirdağ'da limanındaki yoğunluğun yanı sıra Şarköy, Gelibolu ve Çanakkale yönüne giden tatilciler de kent içinde araç yoğunluğu oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli bölgelerinde önlem alarak, denetimlerini sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-07-30 12:27:57



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