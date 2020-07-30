Tekirdağ'da, DEAŞ'la irtibatlı 1 kişi tutuklandı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu gerekçesiyle Azerbaycan uyruklu S.S., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğunu belirlediği Azerbaycan uyruklu S.S.'yi takibe aldı. Polisin yaptığı takipte S.S.'nin ilçede 'sohbet' adı ile faaliyetler planladığı tespit etti. S.S., bunun üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen S.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-07-30 16:36:34



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