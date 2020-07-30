Başkan Yüksel’den Mirza Amcaya bayram hediyesi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Velimeşe mahallesinde ikamet eden Miraz Özduru adlı yaşlı adamın isteğini yerine getirdi. Başkan Yüksel maaşıyla aldığı akülü aracı yaşlı adama hediye etti.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi sakinlerinden Mirza Özduru adlı yaşlı adam sokaklarda gönül rahatlığıyla dolaşabilmek için Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’den akülü tekerlekli sandalye istedi.

Yaşlı adamın isteği karşısında kayıtsız kalmayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de Mirza Özduru’ya adeta bir bayram hediyesi verdi. Maaşından kendi imkanları ile tedarik ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi Velimeşe Mahallesi’ne giderek yeni sahibine teslim eden Başkan Yüksel, “Sevgi kenti Ergene’de hayatın her alanına 7’den 70’e dokunmaya, yardıma ihtiyacı olan herkese imkanlar ölçüsünde yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Mirza amcamızın mutluluğunu görmek bizleri de mutlu etti. Yeni aracını iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Çok istediği akülü aracını hediye ederek Kurban Bayramını kutladım. Rabbim hayırlısı ile kullanmayı nasip etsin” dedi.

Başkan Yüksel ayrıca Ergene ilçesinde ikamet eden iki kişinin kutsal toprakları görebilme adına kendisini Umre’ye göndermesini istediğini, pandemi sürecinin sona ermesi ile bu sözünü de yerine getirerek söz verdiği kişileri yine kendi imkanları ile Umre ziyaretine yolcu edeceğini söyledi.

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