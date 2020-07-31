Bitkin halde bulunan tilki kurtarıldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bitkin halde bulunan tilki tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde güçten düşmüş vaziyette bir tilki bulundu. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çorlu Belediyesince koruma altına alınan tilkiye gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra sağlığına kavuşan tilki, bulunduğu doğal yaşam ortamına geri salındı.

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