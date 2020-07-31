Malkara´da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malkara´da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

DHA

Malkara´da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı


Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Tekirdağ-Malkara karayolunun yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen Küçükhıdır rampasında meydana geldi. Malkara yönüne giden Aygün Bayram yönetimindeki 59 YH 171 plakalı otomobil, sürücüsünün, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden Mehmet Ali Höyük yönetimindeki 34 JZ 1649 plakalı otomobile çarptı. Savrulan Höyük'ün otomobili de önünde giden Enes Babacan yönetimindeki 34 HA 2437 plakalı otomobile çarptı. Ümit Köse´nin kullandığı 34 VT 7022 plakalı otomobil ise Aygün Bayram´ın kullandığı otomobile çarptı.
Kazada, Bayram´ın kullandığı otomobilde bulunan Halime Bayram ile Zeynep Bayram yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve kaza kırım ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Malkara Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle İstanbul-Çanakkale karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.
`ARKADAN GELEN ARAÇ BANA, BEN ÖNDEKİNE ÇARPTIM´
Arkasından gelen aracın süratli olduğunu ve kullandığı araca arkadan çarptığını söyleyen Mehmet Ali Höyük, "Biz normal olarak sol şeritten geliyorduk. Arkamızdan gelen araba çok süratli geliyordu. Süratle gelen araba ilk bize vurdu. Bizde önümüzdeki arabaya vurduk. Daha sonra süratli gelen araba diğer arabalara falan çarptı. Ne oldu nasıl oldu anlayamadık. Birden karıştı burası" dedi.
`HERŞEY BİR ANDA OLDU´
Kazanın zincirleme olduğunu söyleyen yolculardan Emin Düzel, "Biz İstanbul istikametinden İpsala istikametine gidiyorduk. Ne oldu anlamadık. Arkadan gelen araç önce bize vurdu. Daha sonra atladı öndekine vurdu. Bizde önümüzdeki araca vurduk. Zincirleme bir kaza oldu, 4 araç birbirine girdi. Bir anda oldu. Biz de anlayamadık nasıl oldu" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2020-07-31 10:18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitkin halde bulunan tilki kurtarıldı
YEREL HABERLER Bitkin halde bulunan tilki kurtarıldı
Kurban Bayramı tedbirleri için toplandılar
YEREL HABERLER Kurban Bayramı tedbirleri için toplandılar
Malkara'da zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malkara'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Başkan Yüksel’den Mirza Amcaya bayram hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Yüksel’den Mirza Amcaya bayram hediyesi
Çorlu Belediyesi’nden bayram öncesi esnafa can suyu Çorlu Belediyesi bayram öncesi esnafın ve personelinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi’nden bayram öncesi esnafa can ...
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu Azerbaycan uyruklu şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu Azerbaycan uyruklu şahıs ...
Tekirdağ'da, DEAŞ'la irtibatlı 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, DEAŞ'la irtibatlı 1 kişi tutuklandı
Polis memurunu vuran zanlı Tekirdağ’da 1 saatte yakalandı
YEREL HABERLER Polis memurunu vuran zanlı Tekirdağ’da 1 saatte ...
Kasaplara özel denetim
YEREL HABERLER Kasaplara özel denetim
Anahtarını unuttuğu evine pencereden girerken düşüp öldü
YEREL HABERLER Anahtarını unuttuğu evine pencereden girerken düşüp ...
Doğukan, anahtarını unuttuğu evine pencereden girerken düşüp, öldü
YEREL HABERLER Doğukan, anahtarını unuttuğu evine pencereden ...
Tekirdağ'da, feribot iskelesinde araç yoğunluğu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, feribot iskelesinde araç yoğunluğu
6 yılda 290 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER 6 yılda 290 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Mangal keyfi yaparken piknik tüpü patladı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mangal keyfi yaparken piknik tüpü patladı: 1 yaralı
İstanbul’dan kaçış başladı, Tekirdağ yollarında yoğunluk var
YEREL HABERLER İstanbul’dan kaçış başladı, Tekirdağ yollarında ...
Evinde ölü bulunmuştu, jandarma fark etti: Bahçede 8 kök kenevir
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunmuştu, jandarma fark etti: Bahçede 8 ...
Otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı anne kız ağır yaralandı
15 yıllık hayal Ergene’de gerçeğe dönüşüyor
YEREL HABERLER 15 yıllık hayal Ergene’de gerçeğe dönüşüyor
Valilikten düğün ve nikah uyarısı Tokalaşmayın, sarılmayın, öpüşmeyin
YEREL HABERLER Valilikten düğün ve nikah uyarısı Tokalaşmayın, ...
En çok oyu almak için çalıp oynadılar
YEREL HABERLER En çok oyu almak için çalıp oynadılar
Freni patlayan patpatın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Freni patlayan patpatın altında kalan yaşlı adam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X