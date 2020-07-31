Çorlu´da kurbanlar randevu sistemine göre kesildi

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Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde vatandaşlar, erken saatlerde belediyeye ait mezbahaya giderek kurbanlıklarını kesti. Kurban kesimleri koronavirüs tedbiri kapsamında randevulu sisteme göre yapıldı.

Çorlu ilçesinde bayram namazının ardından vatandaşlar belediyeye ait mezbahaya giderek kurbanlıklarını kesti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorlu Belediyesi´nin, kapalı pazar yerinde yapılan kurban kesimine izin vermemesi üzerine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi´ne ait Çorlu mezbahasında yoğunluğu önlemek için, vatandaşlar randevu alarak kesim yaptı.

Bazı vatandaşlar ise kurbanlarını bahçelerinde kestikleri görüldü.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-07-31 13:29:41



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