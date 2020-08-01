Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurdu

Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir metre uzunluğundaki ölü yavru yunus kıyıya vurdu.
İlçeye bağlı Sultanköy Mahallesi'nde sabah denize girmek için sahile inen Hüseyin Tuğcu kıyıda yaklaşık 1 metre uzunluğunda ölü yavru yunusla karşılaştı. Tuğcu'nn ihbarı üzerine sahile, belediye ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından ölü yunus, sahilden kaldırıldı.
Tuğcu, "Sabah yürüyüşe çıktığım da balığı fark ettim. Vurulmuş mu yoksa yaralandı mı bir fikrim yok. Sadece çok üzücü bir durum. Ölüsünü görmek son derece beni üzdü. İnşallah hepimiz bu durumlara dikkat ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN
2020-08-01 12:09:23
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