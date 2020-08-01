Tekirdağ’da görülen su samuru şaşırttı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir derede nesli tehlike altında bulunan su samuru görüldü.

Küçükhıdır Mahallesi kırsalında tarla sulaması yapan bir vatandaş, dere kenarında yüzen canlıyı görünce şaşkına döndü. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, deredeki hayvanın su samuru olduğunu ifade etti. Derede bir süre yüzen su samuru gözden kayboldu.

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