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Oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu, çocuğu ise komada

DHA

Oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu, çocuğu ise komada


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan oğlu Ali Arslantaş'ı (12) kurtarmaya çalışan Ayvaz Arslantaş (42) boğuldu. Hastaneye kaldırılan küçük Ali'nin ise beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.
Olay, merkez Süleymanpaşa Mahallesi, Topağaç Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ayvaz Arslantaş, oğlu Muhammed Ali Arslantaş ile birlikte serinlemek için denize girdi. Daha sonra kıyıya çıkan baba bir süre sonra oğlunun çırpınmaya başladığını görünce, kurtarmak için tekrar suya girdi. Denizde dalgalara kapılan baba ve oğlu etraftakilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ayvaz Arslantaş'ı Tekirdağ Devlet Hastanesi, oğlu Ali'yi de Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. 
Ayvaz Arslantaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.  Muhammed Ali Arslantaş'ın ise yoğun bakımda olduğu, beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-08-02 19:40:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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