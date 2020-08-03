Malkara’da trafik kazası: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malkara’da trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Malkara’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara Süleymanpaşa yolu üzeri Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Selahattin Harman idaresindeki 34 BOT 079 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapan İdris Akar yönetimindeki 59 LN 151 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonrası Fırat Harman, Dicle Harman ve Hatice Akar hafif yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Domates yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada
YEREL HABERLER Domates yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada
Kaza yapan LPG’li otomobil küle döndü, sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Kaza yapan LPG’li otomobil küle döndü, sürücü ölümden ...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 4 ...
Kamyonet devrildi, domatesler yola saçıldı
YEREL HABERLER Kamyonet devrildi, domatesler yola saçıldı
Saros'taki tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Saros'taki tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı / Ek ...
Oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu, çocuğu ise komada
YEREL HABERLER Oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu, çocuğu ise ...
Oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
Tekirdağ sahillerine tatilci akını
YEREL HABERLER Tekirdağ sahillerine tatilci akını
TBMM Başkanı Şentop’tan çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop’tan çocuklara bayram hediyesi
Tekirdağ’da görülen su samuru şaşırttı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da görülen su samuru şaşırttı
Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurdu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ölü yavru yunus karaya vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X