Malkara’da trafik kazası: 3 yaralı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara Süleymanpaşa yolu üzeri Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Selahattin Harman idaresindeki 34 BOT 079 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapan İdris Akar yönetimindeki 59 LN 151 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrası Fırat Harman, Dicle Harman ve Hatice Akar hafif yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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