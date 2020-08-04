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Başkan Rasim Yüksel’den, Sebile Teyze’ye bayram hediyesi

İHA

Diğer tüm zamanlarda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de Ergene halkının yanında olup bayram ziyaretleri gerçekleştirerek düğün ve cenazelere katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ulaş Mahallesinde ikamet eden Sebile Kuşku'ya istediği akülü aracı teslim etti.

Başkan Rasim Yüksel’den, Sebile Teyze’ye bayram hediyesi

Diğer tüm zamanlarda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de Ergene halkının yanında olup bayram ziyaretleri gerçekleştirerek düğün ve cenazelere katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ulaş Mahallesinde ikamet eden Sebile Kuşku’ya istediği akülü aracı teslim etti.
Daha önce Velimeşe Mahallesinde ikamet eden Mirza Özduru adlı vatandaşa kendi imkanları ile akülü tekerlekli sandalye alarak teslim eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, bir bayram hediyesi de Ulaş Mahallesinde ikamet eden Sebile Kuşku’ya verdi.
Sevgi kenti Ergene’de tüm engelleri sevgi ile aşmaya devam ettiklerini ve bir bayram hediyesi daha vererek Sebile annenin bayram gününde yaşadığı mutluluğu paylaştıklarını ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ulaş Mahallemizde ikamet eden Sebile Kuşku annemize çok istediği akülü aracını teslim ederek bayramını kutladık. Rabbim hayırlı bir şekilde kullanmayı nasip etsin. Sizlerin yüzündeki gülümseme ve kalbinizdeki sevgi benim en büyük hazinem. Ben nefes aldığım sürece vatandaşımın yüzündeki gülümseme de hiç eksik olmayacak” dedi.
Sebile Kuşku da kendisine akülü araç hediye ederek bayramını kutlayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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