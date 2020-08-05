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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene Belediyesi yeni kurslar açıyor

İHA

Geçtiğimiz gün düzenlenen törenle Ergene Kültür Merkezini Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden devralan Ergene Belediyesi kültür merkezi binasında yeni kurslar açmaya hazırlanıyor.

Ergene Belediyesi yeni kurslar açıyor

Geçtiğimiz gün düzenlenen törenle Ergene Kültür Merkezini Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden devralan Ergene Belediyesi kültür merkezi binasında yeni kurslar açmaya hazırlanıyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Tekirdağ Meslek Edinme Kursu (TEMEK) tarafından desteklenen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi iş birliğinde düzenlenen kurslara yenileri ekleniyor.
Geçtiğimiz dönemde başlayan ilk mezunlarını veren ve mezunlarının bir bölümünün kendi iş yerini açtığı kuaförlük kursunun yanı sıra giyim, pastacılık, fotoğrafçılık ve kamera çekimi, deri çanta, aksesuar ve hediyelik eşya yapımı ile halk oyunları kursları Ergene Belediyesi Kültür Merkezinde açılacak.
Gerek kendi işinin patronu olmak isteyenleri, gerek el emeği ile ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenleri gerekse boş zamanlarını değerlendirmek isteyenlerin katılacağı hobi kursları ile Ergene halkına hizmet vermeye hazırlanan Ergene Belediyesi pandemi dönemi nedeniyle ara verilen kurslara maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde ve açıklanan yeni yönetmelikler uyarınca yeniden başlamaya hazırlanıyor.
Kursların başarılı olacağını katılanlara da fayda sağlayacağına inandığını belirten ve kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarının verileceğinin altını çizen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene Kültür Merkezinin belediyemize devredilmesinin ardından çalışmalarımıza hız kazandırdık. Pandemi dönemi nedeniyle alınan tedbirlerin el verdiği ölçüde kurslarımızı ve etkinliklerimizi düzenleyeceğiz. Ergene Kültür Merkezinde düzenlenecek faaliyetlerin Ergene halkı için yararlı olacağına inanıyorum. Ergene Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığı çalışmalarla insanımıza her alanda dokunan işler yaparak faydalı olma gayretimizi sürdürüyoruz. Ergene’de vatandaşlarımıza her zaman destek verdik vermeye de devam ediyoruz.
İlçemiz halkına istihdam sağlayarak onları iş sahibi yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde kurslarımızı başarıyla tamamlayan Korsiyerlerimizin iş sahibi oldu ve birçoğu kendi iş yerini açtı. Projemiz Tekirdağ’da örnek gösterilecek bir proje” dedi.
Ergene Belediyesi tarafından açılacak olan kurslara katılmak ve kurslarla ilgili olarak bilgi almak isteyenlerin Ergene Kültür Merkezi’ne müracaat edebilecekleri gibi ayrıca Ergene Belediyesi'nin 44 59 43 numaralı iletişim merkezinden bilgi alabilecekleri de kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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