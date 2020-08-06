100. Yıl Mahallesi'ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı spor tesisleri hamlesine bir yenisini daha ekliyor. 100. Yıl Mahallesi alt kesiminde yapılacak olan Süleymanpaşa Aile Çay Bahçesi ve Çok Amaçlı Spor Sahası projesi ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.



Başkan Yüksel çalışmaları yerinde planladı

Projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaları yerinde planladı. Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Muhammet Karaman ve Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın ile birlikte yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Yüksel, projenin en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti.



"Spor tesisi projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz"

Öte yandan, toplamda 30 spor tesisinin ilçeye kazandırılması için birçok noktada eş zamanlı olarak çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtiliyor.

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