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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu Belediye Meclisi toplandı

İHA

Çorlu Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Çorlu Belediye Meclisi toplandı

Çorlu Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un başkanlığında Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Kadro derece ve unvan değişikliği konusunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespiti konusu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan ve taşımada kullanılmayan 3 otobüsün Çorlu Belediyesi tarafından kullanılması için bedelsiz olarak devredilmesi konusunu da görüşerek oy birliği ile kabul eden meclis üyeleri, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait iken Çorlu Belediyesi adına devir edilen Kazımiye Mahallesi'ndeki bir parselin Maliye Hazinesi adına geri devredilmesi konusunu da oy birliğiyle kabul etti.
Çorlu Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi ile ilgili protokol yapılması amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun da görüşülerek kabul edildiği meclis toplantısında Çorlu Belediyesi ve Çorlu Belediyesi Personel A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarının taşınmaz devri yöntemiyle ödenmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının tek tek oylandığı meclis toplantısında havayı ve çevreyi kirleten işletmelerin araştırılması hususunun görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

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