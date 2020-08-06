Park halindeki otomobil alev topuna döndü

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Tekirdağ Malkara’da park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anı kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Uzun Hamza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Uzun Hamza Sokak’ta Fahrettin Şentürk’e ait 59 LJ 323 plakalı otomobil, sürücüsü tarafından apartmanın önüne park edildi. Birkaç dakika sonra araç alev alev yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının, elektrik kontağında meydana gelen şase sonucu çıktığı öne sürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangın anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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