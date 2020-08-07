Malkara Cumhuriyet Savcısı Gürbüz görevine başladı

Malkara ilçesine atanan 26 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı İbrahim Gürbüz, görevine başladı.

Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren aslen Nevşehirli İbrahim Gürbüz, meslek öncesi eğitimini başarıyla tamamlayarak, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun kurasıyla ilk görev yeri Malkara ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Malkara’nın genç savcısı İbrahim Gürbüz, Malkara’da Temmuz ayı itibariyle görevini başarıyla yürütüyor.

Cumhuriyet Savcısı Gürbüz, ilçe sakinlerinin güleryüzlü ve cana yakın olduğunu ifade ederek, Malkara’ya atanmaktan memnun olduğunu söyledi. Gürbüz, görev süresi boyunca, adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi, yargıya olan güvenin en üst seviyeye çıkarılması için gayret göstereceğini belirtti.

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