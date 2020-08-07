Zabıtadan çay bahçeleri ve kahvehanelere fahiş fiyat denetimi

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çay bahçeleri ve kahvehanelerde fahiş fiyat denetlemesi gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmelere bağlı oldukları meslek odasının belirlediği tarifeye uygun satış yapmaları uyarısında bulunuldu.

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara, fahiş fiyat uyguladığını düşündükleri işletmelerden, satış fişi ya da adisyon gibi yiyecek içecek fiyatlarını gösteren bir belge talep etmeleri çağrısında bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, son günlerde artan şikayetler üzerine çay bahçelerinde ve kahvehanelerde fahiş fiyat denetlemesi gerçekleştirilmiş ve işletmelerimize gerekli uyarılar yapılmıştır. Vatandaşlarımız, fahiş fiyat konusunda mağdur olduklarından şüphelendiklerinde, işletmeden satın aldıkları yiyecek, içecek ve diğer hizmetlerle ilgili, ürün fiyatlarını gösteren satış fişi, adisyon gibi belge talep edip işletmelerin bağlı oldukları meslek odasının belirlediği fiyat tarifesi ile karşılaştırarak fikir sahibi olabilirler. Bu iki belge arasında bir fark tespit ettiklerinde, ellerindeki fiş ya da adisyonla birlikte Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ya da Zabıta Müdürlüğümüze müracaatta bulunmaları halinde o işletme hakkında yasal işlem gerçekleştirilebilecektir. Bu vesileyle, yaz aylarında yoğun bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet veren çay bahçeleri ve kahvehaneler gibi işletmelerimize de bağlı bulundukları odaların fiyat tarifelerine uyarak ücretlendirme yapmaları çağrısında bulunuyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler, işletmelerimize hayırlı işler diliyoruz."

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