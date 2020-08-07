Tekirdağlılar maskesiz sokağa çıkmıyor Maske denetimi sonuç verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Türkiye genelinde yapılan maske denetimi sonuç verdi. Yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da sokağa çıkan vatandaşların maske takarak korona virüse karşı önlem aldıkları görüldü.

Korona virüse yakalanma oranının düşük olduğu Tekirdağ'da 7'den 70'e tüm vatandaşların maskesiz sokağa çıkmaması yöneticiler başta olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerini ve sağlık çalışanlarını da memnun etti. Salgın devam ettiği için dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının uyarılarına hep birlikte uyarak ülkemizin bu salgından kurtulabileceğini söyledi.

Korona virüs önlemlerine karşı yapılan denetimlerden memnun olduğunu söyleyen Süleymanpaşa ilçesi sakinlerinden Mustafa Aral, "Sağlık Bakanlığımızın son dönemde dikkat çeken uyarıları var. 2025 günden bu yana binin altında olan vaka sayısı son birkaç gündür binin biraz üzerine çıktı. Önümüzdeki dönemi de en az sıkıntıyla atlatmak için maske ve mesafe kurallarına insanların uymasında yarar var" dedi.

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