Türkiye rekoru: Bir tanesi tam 1 kilo 130 gram Somalili öğrencilerden Türkiye rekoru Somalili öğrenciler domates üretiminde Türkiye rekoru kırdı

Yüksek lisans öğrenimlerine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü'nde devam eden Somalili öğrenciler, tez çalışmaları kapsamında yetiştirdikleri domateslerin ağırlıkları konusunda Türkiye rekoruna imza attılar.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin Somali’den gelen uluslararası öğrencileri Abubakar Mohamud Osman, Abdirizak Sh Mohamed Hassan ve Mohamed Hussein Sanei, hidroponik kültürle ilgili araştırmalarını pandemi nedeniyle süregelen olumsuzluklara rağmen danışmanları Prof. Dr. Servet Varış eşliğinde Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nün dördüncü serasında sürdürüyor.

Somalili yüksek lisans öğrencilerinden, 'Perlit, ponza ve cocopeatte, farklı besin çözeltileriyle yetiştirilen salata çeşitlerinde, gelişme ve verimin karşılaştırılması' adlı araştırmasını bitiren Abubakar Mohamud Osman, yüksek lisans tezini yazma aşamasında bulunurken Abdirizak Sh Mohamed Hassan ise 'Farklı kök ortamı ve gübrelerin, soğuk serada yetiştirilen domates çeşitlerinde gelişme ve verime etkisi' konusundaki yüksek lisans araştırmasında hasat döneminde bulunuyor.

Mohamed Hussein Sanei ise 'Soğuk serada, perlitte yetiştirilen domates çeşitlerinde, meyvelere, farklı dozlarda kalsiyum nitrat ve kalsiyum klorür püskürtmenin, çiçek burnu çürüklüğü ve çatlamaya etkisi' isimli yüksek lisans araştırmasında domates hasadını gerçekleştiriyor.

Sanei ayrıca perlitte yetiştirdiği Brandywine etli sırık domates çeşidinde 1 kilo 130 gramlık domates meyvesi elde ederek Türkiye rekorunu kırdı. Daha önceki rekorlar ise 2011'de Prof. Dr. Servet Varış’ın yetiştirdiği 750 gramlık meyve olan pembe sırık domates ve 2015'de Bilecikli yetiştirici Mesut Avcı’nın yetiştirdiği 1 kilo 100 gramlık meyve olan pembe domates olarak kayıtlara geçmişti.

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