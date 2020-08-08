Tekirdağ'da polisten hava destekli operasyon: 7 gözaltı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da 200 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ve bazı kişilerde ruhsatsız silah bulunduğunu belirledi. Tespit edilen 18 adrese sabah saatlerinde, 36 ekip ve 200 polisle hava destekli operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 8 av tüfeği, tüfeklere ait 99 fişek, 3 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 552 mermi, 12 silah kabzası, 7 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişiye de ruhsatsız av tüfeği bulundurma suçundan işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-08-08 14:08:16



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