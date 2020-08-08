Yol kenarına bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli bir valiz paniğe sebep oldu.
Kapaklı ilçesi Yıldızkent Kavşağı’nda yol kenarına bırakılan bir valiz, gergin anlar yaşattı. Bomba bulunabileceği değerlendirilen valiz sebebiyle, emniyet ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.
Valizin bulunduğu yol yaklaşık 45 dakika trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, şüpheli valizde kıyafetler olduğu ve patlayıcı herhangi bir madde bulunduğu tespit edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.