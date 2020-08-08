Çorlu’da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirligi ekipleri de ÇorluÇerkezköy yolunda durumundan şüphelendikleri K.S, M.A, E.G ve E. A'yı durdurdu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan K.S, M.A, E.G, İ.B. ve E. A’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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