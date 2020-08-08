Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobillerin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara Süleymanpaşa yolu üzeri Malkara otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda Keşan istikametinden Malkara istikametine seyreden İbrahim Güreşçi (40) yönetimindeki 34 UJ 663 plakalı otomobil ile yeni otogardan kavşağa doğru seyreden Ziya Durak (77) idaresindeki 59 LE 139 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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