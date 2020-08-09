Havai fişek patlamasında şehit olan astsubay için mevlit



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) SAKARYA´nın Hendek ilçesindeki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz (40) için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında 9 Temmuz'da meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca mevlit okutuldu. Mevlit programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rüstempaşa Camii'nde öğle namazı sonrasındaki mevlidin ardından katılanlara ikramda bulunuldu. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-08-09 15:49:27



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