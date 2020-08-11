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Çorlu TSO üyelerine indirimli elektrik müjdesi Çorlu TSO üyeleri elektriği indirimli kullanacak

İHA

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Elektrik Pazarlama A.Ş. (TREPAŞ) arasında imzalanan indirim anlaşması uyarınca Çorlu TSO üyelerine elektrik indirimli olarak sabit fiyat avantajı ile verilecek.

Çorlu TSO üyelerine indirimli elektrik müjdesi Çorlu TSO üyeleri elektriği indirimli kullanacak

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Elektrik Pazarlama A.Ş. (TREPAŞ) arasında imzalanan indirim anlaşması uyarınca Çorlu TSO üyelerine elektrik indirimli olarak sabit fiyat avantajı ile verilecek.
Çorlu TSO’da imza altına alınan protokol ile oda üyelerine indirim imkanı sağlandığını ve yüzde 15 seviyesindeki oranın önemli bir oran olduğunu kaydeden Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan odamız ve TREPAŞ arasında imzalanan protokol uyarınca oda üyelerinin ticari tarifelerinde yüzde 15 indirim ve 12 ay sabit fiyat avantajı sağlanacağını kaydetti.
Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan Çorlu TSO üyelerine avantaj ve maddi katkı sağlayacak olan indirim anlaşmalarına devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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