Çorlu Belediyesi asfalt çalışmalarını bir günde tamamladı

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif noktalarında yürütülen asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Başkan Ahmet Sarıkurt, devam eden çalışmaları yerinde takip etti ve yetkililerden bilgiler aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerince Cemaliye Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta zemin çalışmalarının ardından başlatılan asfalt serim çalışmaları tamamlandı. 1 greyder, 1 kazıcı yükleyici, 1 mini yükleyici, 2 silindir, 1 asfalt serim makinesi, 8 kamyon, 1 tanker ve 30 personelin çalıştığı alana 120 ton balans ve tüvenan malzeme ve 865 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.



“50 bin ton asfalt üreteceğiz”

Bahçıvan Sokak üzerinde yürütülen çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan ile birlikte yerinde inceleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ekiplerin yılbaşından bu yana 20 bin tonun üzerinde asfalt serimi ve yama çalışması yaptıklarını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde bulunan asfalt plentinde 2020 yılı içinde yaklaşık olarak 50 bin ton asfalt üretmeyi ve bu üretilen asfaltları Çorlu'nun farklı noktalarında yapılacak asfalt serimi ve yama çalışmalarında kullanacaklarını belirten Başkan Sarıkurt, "Cemaliye Mahallemizde bulunan Bahçıvan Sokak üzerinde yaklaşık olarak 220 metre uzunluk ve 10 metre genişlikteki alana asfalt serimi gerçekleştirdik. 865 ton asfalt ve 120 ton balans ve tüvenan malzeme seriminin ardından çalışmalarımızı tamamladık. 2020 yılı içerisinde asfalt plentimizde 50 bin ton asfalt üretmeyi planlıyoruz. Şu anda kadar Çorlu'muzun 18 mahallesinde 23 bin 500 ton asfalt serimi ve yama çalışması gerçekleştirdik. Asfaltı kendimiz üretiyoruz ve asfalt serim çalışmalarımızı şehrimizin ihtiyaç duyulan diğer noktalarında da plan ve program dahilinde sürdüreceğiz" dedi.



Sokak bir günde trafiğe açıldı

Başkan Sarıkurt, çalışma alanında vatandaşlarla da sohbet ederken, zemin çalışmalarının hazırlanmasının ardından asfalt serimi gerçekleştiren ekipler 220 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki Bahçıvan Sokak'ta çalışmalar bir günde tamamlanarak yeniden trafiğe açıldı.

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