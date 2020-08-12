Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Muratlı’nın Arzulu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan S. idaresindeki 61 HB 956 plakalı panelvan tipi araç, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce mezarlığın duvarına, oradan da telefon direğine çarptı.
Kaza mahalline Jandarma Trafik ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.