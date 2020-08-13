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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Velimeşe Gölet Projesi başladı 5 ayda tamamlanacak

İHA

Ergene Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Velimeşe Gölet Projesnde Temmuz ayı sonunda başlayan çalışmalar sürdürülüyor. Yüklenici firma ekipleri çalışmalarını 5 ayda tamamlayacak ve 2021 yılında Velimeşe Göleti bölgenin önemli mesire alanlarından biri olacak.

Velimeşe Gölet Projesi başladı 5 ayda tamamlanacak

Ergene Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Velimeşe Gölet Projesnde Temmuz ayı sonunda başlayan çalışmalar sürdürülüyor. Yüklenici firma ekipleri çalışmalarını 5 ayda tamamlayacak ve 2021 yılında Velimeşe Göleti bölgenin önemli mesire alanlarından biri olacak.
Yüklenici firma ekipleri tarafından başlanan yapım çalışmalarının 5 ay gibi bir sürede bitirilmesi ön görülüyor.
Yapılan çalışmaların yanı sıra Velimeşe Gölet Projesi ile ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediye Başkan Rasim Yüksel, “Velimeşe Mahallemizdeki gölet projemizin çalışmaları başladı. Bu güzel projemizi hayata geçirerek ilçemize kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğiz. Bölgemiz tarım bölgesi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sanayi şehri. İlçemizin çalışan sayısı oldukça fazla. Fabrikalarda mesai yapan çalışanların, bölgemizde ve çevre ilçelerde ikamet edenlerin boş sürelerinde dinlenmeleri ve eğlenmelerine olanak sağlayacak, piknik yapma imkanı sunacak son derece modern ve nezih bir ortam olacak. Yeşil alanların piknik masalarının bulunduğu projede kafeterya ve iskeleler ile yürüyüş yolları da olacak” dedi.

Velimeşe Gölet Projesi
Velimeşe Mahallesi’nde uygulanacak olan Kafeterya ve Gölet Düzenleme Projesi’nde gölet ve çevresi olmak üzere toplam 17 bin 942 metrekare alanı kapsıyor. Proje dahilinde 4bin 150 metrekare yeşil alan yapılacak üzerinde ise 11 adet piknik masası bulunacak. Ayrıca gölet üzerinde yürünebilecek iskeleler, yürüyüş yolları ile bu yollar üzerinde oturma bankları bulunacak. Tüm yeşil alan ağaçlandırılacak 120 ağaç ve bin 900 adet çalı ve çiçek ile donatılacak. Göletin bir bölgesinde ise kayalık bahçe oluşturulacak ve gölete su fıskiyeleri ile hareketlilik getirilecek.
Göletin kafeterya bölgesinde ise peyzajda bir amfi basamakları yapılarak gölet seyir alanı oluşturulacak. 170 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 250 metrekare yapı alanı olan kafeteryada bir de üzeri güneş ve yağmurdan korunmak maksadıyla örtülü olarak yapılacak olan 80 metrekarelik teras bulunacak. Kapalı alan, restoran alanı, bar servis alanı, tuvaletler ile mutfaktan oluşacak olan tesisin giriş çıkış kontrolleri ve güvenlik önlemleri için çevresi perde duvar ve panel çit ile çevrilecek.

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