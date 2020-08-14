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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Konservatuvarı kayıt başvuruları başladı

İHA

Belediye Konservatuvarı kayıt başvuruları başladı

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 20202021 EğitimÖğretim yılı için kayıt kabul etmeye başladı. 14 Ağustos Cuma günü başlayan kayıtlar, 3 Eylül Perşembe gününe kadar çevrimiçi olarak yapılabilecek. Konservatuvar, iki aşamalı sınavla öğrenci alacak.
Süleymanpaşa Belediyesi, sanata ilgisi ve yeteneği olan herkesin kaliteli eğitim alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yüzlerce sanatçı adayı yetiştiren ve akademik düzeyde müzik ve dans eğitimi veren bir kurum olarak dikkat çeken Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 20202021 EğitimÖğretim yılı öğrenci alımı için kayıt kabulüne başladı.

Başvurular internet üzerinden yapılacak
İki aşamalı sınavla öğrenci kabul edecek olan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarına, çevrimiçi olarak Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi www.suleymanpasa.bel.tr adresinden kayıt yaptırılabilecek. 14 Ağustos Cuma günü başlayan kayıtlar, 3 Eylül Perşembe günü mesai saati sonuna kadar devam edecek.
Başvuru ve kayıtlarla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesinden, 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden ve 100. Yıl Ahmet Aygün Gençlik Merkezi’nde bulunan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Öğrenci İşleri biriminden bilgi alınabilecek.

İki aşamalı sınavla öğrenci alınacak
Kayıtların sona ermesinin ardından, 56 Eylül 2020 tarihlerinde eleme sınavı yapılacak ve bu sınavı geçen adaylar için 1213 Eylül 2020 tarihlerinde kesin kabul sınavları gerçekleştirilecek. Her iki sınavı da başarıyla geçen öğrenci adayları, 1418 Eylül tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Eğitimöğretim ise 19 Eylül'de başlayacak.

4 bölümde 12 programa öğrenci alınacak
Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı bünyesinde, Müzik Teknolojileri, Dans, Ses Eğitimi ve Çalgı Eğitimi olmak üzere dört bölümde eğitim verilecek. Müzik Teknolojileri Bölümü, Çalgı Yapım Programı’na 18 yaş ve üzeri öğrenci kabul edecek.
Dans Bölümü, Bale ve Türk Halk Oyunları olmak üzere iki farklı programda eğitim gerçekleştirilecek. Bale Programına 812 yaş arası, Türk Halk Oyunları Programı’na ise 825 yaş arası öğrenci alınırken, Ses Eğitimi (Şan) Bölümünde Türk Sanat Müziği Programı’na öğrenci alımı yapılırken,
Çalgı Eğitimi Bölümü bünyesinde ise sekiz enstrüman programı açılacak. Piyano ve Gitar programlarına 818, Keman, Çello, Kanun, Klarnet, Bağlama ve Ud Programlarına ise 865 yaş arası öğrenci kabul edilecek.
Ayrıca, konservatuvar bünyesinde koro ve orkestra da kurulacak olup, koro ve orkestra için de 865 yaş arası başvuru alınacak.
Öte yandan, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğretim görevlileri tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olamayanlar için konservatuvar bünyesinde hafta içi kursları açılacağı belirtildi.

Salgın tedbirleri kapsamında eğitime başlanacak
Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, her türlü önlem alınarak yüz yüze eğitimöğretim yapılacak şekilde hazırlıkların sürdürüldüğü, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaları esas alınarak gerekli değişikliklerin yerine getirileceği belirtildi. Herhangi bir değişiklik durumunda adaylara ve öğrencilere bilgilendirmede bulunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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