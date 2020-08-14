Sivrisinek mücadelesi kesintisiz sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yaz aylarında en çok şikayet konusu olan sivrisinek ve diğer zararlılarla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Dere yatakları, su birikintileri gibi ana üreme alanlarının yanı sıra konut bölgelerindeki inşaat, lastik yığını gibi münferit alanlarda da vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ilaçlama çalışmaları titizlikle yerine getiriliyor.

Mart ayından bu yana larva, uçkun ve vektör mücadelesini aralıksız sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, genel üreme alanları daralan zararlıların küçük su birikintilerinde çoğalmaya başlamasıyla ilaçlama çalışmalarını bu alanlara yönlendirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından inşaat alanlarında oluşan su birikintileri, açık alanlarda istiflenen eski otomobil ve traktör lastikleri, açıkta bırakılan varil vb. araç gereçler, binaların bodrumlarında oluşan birikintiler gibi durgun su barındıran her noktada ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.



Durgun su birikintilerinde hızla ürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından yapılan duyuruda, sivrisinek ve diğer zararlıların göletler, bataklıklar, su havzaları, sulama kanalları, su kuyuları, fosseptikler, doğal çukurlarda biriken yağmur suları gibi genel üreme alanlarının yanı sıra inşaat temelleri, binaların bodrumları, açık bırakılan rögar ağızları, kullanılmayan ve açık alanda muhafaza edilen eski lastikler, su dolu variller, kova ve kaplar gibi araç gereçler, kullanılmayan süs ve bahçe havuzları gibi su birikintilerinde üreme eğiliminde olduğu ifade edildi.



Vatandaşlara çağrı

Yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının tek başına yeterli olmayabileceği, vatandaşların durgun su birikintisi meydana getirebilecek alanları kendi çevrelerinde olabildiğince engellemeleri, mevcut alanları belediye yetkililerine ileterek olası üreme noktalarının bertaraf edilmesine yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.

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