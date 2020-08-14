Tekirdağ´da geri dönüşüm tesisinde yangın (1)

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısımda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Çorlu-Tekirdağ karayolunun Karatepe mevkiindeki katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Endüstriyel atıkların bulunduğu bölümde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2020-08-14 11:35:03
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