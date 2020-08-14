Tekirdağ´da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

SÖNDÜRÜLDÜ
Çorlu-Tekirdağ karayolunun Karatepe mevkisindeki katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "İlçemizde faaliyet gösteren katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bekleyen atıkları, ilk değerlendirmeye göre gaz sıkışması nedeniyle kendiliğinden alev alması sonucu yangın meydana gelmiştir. Meydana gelen olayla ilgili can kaybı ya da tesiste maddi zarar oluşmamıştır. Yangın kontrol altında bulunup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2020-08-14 13:10:28
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.