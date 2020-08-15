Yoldan çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Malkara Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında bulunan eski yağ fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Beytullah Öz (62) yönetimindeki 59 KF 103 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu.

Kaza sonrası araçta bulunan yolculardan Abdi Yakut (65) olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ve 112 ekiplerinin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Beytullah Öz ve yolculardan Ahmet Özdemir, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Solladığı aracın kaza yaptığını dikiz aynasından görmüş

Olay yerinde konuşan görgü tanıklarından Eren Türker, “Muhtemelen direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ben onu solladıktan sonra sağ tarafa direk girdi. Sonrasında hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradım” diye konuştu.

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