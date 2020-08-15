Kamyonetten düşen işçi yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çalıştığı esnada dengesini kaybederek geri dönüşüm aracından düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi merkezinde ambalaj atıklarının toplandığı esnada dengesini kaybeden Levent K. (42) kamyonetten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Levent K., ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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