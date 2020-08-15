Motosikletlilere ceza yağdı, plakasızlar toplanıyor

Tekirdağ’da Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik uygulamalar kapsamında kurallara uymayanlara 22 bin lira ceza kesildi.

14 Kasım Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, kurallara aykırı, gürültü kirliliğine sebep olan abart egzos, plakasız ve evrakları eksik olan motosiklet sürücülerine para cezası uygulandı. Plakasız motosikletler, trafikten men edilerek, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.



Vatandaştan tam not

Aynı gün uygulamaya katılan polis ekipleri, kask takan ve evrakları tam olan sürücülere teşekkür etti. Öte yandan vatandaşlar, trafik kontrollerinin meydana gelebilecek kazalar açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, denetimlerini sıklaştıran polislere teşekkür etti.

Uygulamada çok sayıda plakasız motosiklet bağlanırken, kurallara riayet etmeyen sürücülere toplam 22 bin lira ceza kesildi.

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