Hafif ticari araç dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, dere yatağına devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keşan-Malkara karayolu üzerindeki Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan, Malkara yönüne giden Beytullah Öz (62) yönetimindeki 59 KF 103 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada, araçta bulunan Abdi Yakut (65) hayatını kaybederken, sürücü Beytullah Öz ve Ahmet Özdemir yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren Öz, ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yakut'un cenazesi ise otopsi için hastane morguna konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2020-08-15 12:56:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.