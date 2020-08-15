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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İHA

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, olaya ilişkin bir kişi yakalandı.

Tekirdağ’da 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, olaya ilişkin bir kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesi yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen 34 CPM 399 plakalı çekici ve çekiciye bağlı 34 CPM 271 plaka sayılı araç Tekirdağ Malkara yolu girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilişkin C.A. isimli şahıs gözaltına alınarak, şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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