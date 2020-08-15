Çorlu’da içme suyu isale hattı depo ve terfi merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu’da içme suyu isale hattı depo ve terfi merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi

İHA

Tekirdağ genelinde kapsamlı bir altyapı çalışması başlatan ve bu doğrultuda önemli hizmetlere imza atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Çorlu ilçesinde İçme Suyu İsale Hattı Depo ve Terfi Merkezleri İnşaatının açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Çorlu’da içme suyu isale hattı depo ve terfi merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi

Tekirdağ genelinde kapsamlı bir altyapı çalışması başlatan ve bu doğrultuda önemli hizmetlere imza atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Çorlu ilçesinde İçme Suyu İsale Hattı Depo ve Terfi Merkezleri İnşaatının açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi.
Sürekli olarak göç alan ve buna bağlı olarak nüfusu artan Çorlu ilçesinde yaşayan vatandaşlara kaliteli bir altyapı hizmeti vermek amacıyla hayata geçirilen yatırım kapsamında Panayır yeri, Havuzlar Beşkavaklar ve Belediye Konutları isale hatlarında asbest borular HDPE borularla değiştirilerek şebeke daha modern ve daha sağlıklı hale getirildi. Nusratiye Mahallesi’ndeki sondaj kuyularından Bahçelievler Su Deposuna giden mevcut terfi hattında sıklıkla arıza meydana gelmesi ve ilave açılan kuyularla birlikte ihtiyaca cevap vermeyecek olması sebebiyle Sinop Kuyuları Mevkii isale hattı yenilendi. Proje çerçevesinde ilçeye 3 adet yeni içme suyu deposu ve 2 adet de içme suyu terfi merkezi kazandırıldı. Böylelikle yaşanabilecek sorunların önüne geçilmiş oldu. Yapılan altyapı projesinde ayrıca TESKİ tarafından scada sistemi kurularak kuyular, depolar ve terfi merkezleri arasında otomasyon sağlandı. Böylece TESKİ tarafından inşa edilen tesislerde izleme ve kontrol işlemleri 24 saat kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilebilecek.
TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz Proje Hakkında Teknik Bilgiler Verdi
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, proje hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi ve projenin Çorlu halkına hayırlı olmasını diledi.
“Çorlu Halkına Kaliteli Hizmet Verebilmek Adına Çalışıyoruz”
Yatırımın önemine değinen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Trakya’nın en büyük ve potansiyeli yüksek kenti Çorlu’muz, sanayileşme ve iş imkânlarının artması sebebiyle vatandaşların yaşamak istediği, nüfusu hızla artan dinamik bir kenttir. Sürekli nüfusu artan bir kentin hizmet ihtiyacı da artıyor. Biz de Çorlu Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ile koordineli bir şekilde Çorlu halkına kaliteli hizmet verebilmek adına çalışıyoruz. Çorlu’muzun su ihtiyacının sorunsuz karşılanabilmesi adına yapılan bu yatırımın halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
“Çorlu’yu Kimse Bizim Kadar Sevemez”
Çorlu ilçesinin kapasitesi gereği en fazla hizmete ihtiyaç duyan ilçe olduğunu belirten ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Çorlu olmasaydı, Tekirdağ büyükşehir statüsü alamazdı. Çorlu, gerek nüfus yapısıyla gerek sosyoekonomik yapısıyla gerekse de kültürel yapısıyla örnek ilçelerimizden bir tanesidir. Bölgemizin ve ülkemizin önemli ilçelerinin başında gelir Çorlu’muz. Çorlu’nun sorunlarının ötelenmemesi ve acilen de yapılması gerekir. Sıfırdan kurulan bir Büyükşehir Belediyesi olarak ilk 5 yılımızı geride bıraktık. İlk 5 yılımızda il genelinde güzel hizmetlere imza attık. Bu hizmetlerimizi arttırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz. Çorlu ilçesinde önümüzdeki günlerde güzel hizmetlere imza atacağız. Ali Osman Çelebi Bulvarı ve Cemal Gürsel Bulvarı’nda yağmursuyu kanalı ve yol yapım işi ihalesini, Orion Kavşağı’nın düzenlenmesi ihalesini ve Çorlu ilçesi kısmi içme suyu ve terfi merkezi inşaatı yapım ihalesini tamamladık. Önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağız. En geç 2021 yılının sonuna doğru Çorlu ilçemizde Trakya Bölgesi’nin en büyük otogarının açılışını yapacağız. Şunu bilmenizi istiyorum: Çorlu’yu kimse bizim kadar sevemez. Çorlu hak ettiği hizmetleri almaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle açılışını gerçekleştireceğimiz yatırımın tüm vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum” dedi.
“Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ Önemli Çalışmalara İmza Attı”
Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ’nin il genelinde önemli projeleri hayata geçirdiğine dikkat geçerek Çorlu İlçesi İçme Suyu İsale Hattı, Depo ve Terfi Merkezleri İnşaatının açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti ve yatırımın Çorlu halkına hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek büyük coşku eşliğinde yatırımın açılışı gerçekleştirildi.
COVİD19 nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek gerçekleştirilen açılışa, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, meclis üyeleri siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geri dönüşüm bilgilendirmeleri sürüyor
YEREL HABERLER Geri dönüşüm bilgilendirmeleri sürüyor
Alev alev yanan bina kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Alev alev yanan bina kameralara böyle yansıdı
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Tekirdağ’da 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Hafif ticari araç dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 ...
Motosikletlilere ceza yağdı, plakasızlar toplanıyor
YEREL HABERLER Motosikletlilere ceza yağdı, plakasızlar toplanıyor
Kamyonetten düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetten düşen işçi yaralandı
Yoldan çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
Baca yangını paniği
YEREL HABERLER Baca yangını paniği
Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi açılışı 19 Ağustos'ta
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi açılışı 19 Ağustos'ta
Eski Malkara Devlet Hastanesi’nin yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Eski Malkara Devlet Hastanesi’nin yıkımına başlandı
Tekirdağ´da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ´da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
Tekirdağ´da geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
YEREL HABERLER Tekirdağ´da geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
Sivrisinek mücadelesi kesintisiz sürüyor
YEREL HABERLER Sivrisinek mücadelesi kesintisiz sürüyor
Belediye Konservatuvarı kayıt başvuruları başladı
YEREL HABERLER Belediye Konservatuvarı kayıt başvuruları başladı
Feci kaza: Motosikletli kurye minibüse çarpıp otomobilin camına uçtu Siparişi yetiştirirken minibüse çarpıp otomobilin camında kaldı
YEREL HABERLER Feci kaza: Motosikletli kurye minibüse çarpıp ...
Akıncı TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Akıncı TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuş testini ...
Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye'ye değer katıyor
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye'ye değer katıyor
Hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri yakalandı
Meclis üyesinden başkana, devleti zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusu
YEREL HABERLER Meclis üyesinden başkana, devleti zarara uğrattığı ...
Tekirdağ'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sahte içki operasyonu
Memur izin dönüşü pozitif çıktı, Tapu Müdürlüğü'nde işlemler durdu
YEREL HABERLER Memur izin dönüşü pozitif çıktı, Tapu Müdürlüğü'nde ...
Tekirdağ'da kaçak cep telefonu operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaçak cep telefonu operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X