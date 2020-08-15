Gökyüzünde sığırcık dansı

Tekirdağ’da öğlen saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı vatandaş kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğle saatlerinde gökyüzünü kaplayan binlerce sığırcık ilginç görüntüler oluşturdu. Şehrin üzerine gelen binlerce sığırcık gökyüzünü bulut gibi kapladı. Sığırcıkların gökyüzündeki dansını vatandaşlar hayranlıkla izleyerek, cep telefonu kameralarına kaydetti. Dans edercesine sergiledikleri hareketlerle görsel şölen sunan kuşlar, bir süre sonra ortadan kayboldu.
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