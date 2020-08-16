Tekirdağ´da 'semizotu' şifreli uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, tarlaya ekili 1277 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyodna gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucuyu telefonda, `Semizotu yetişiyor, hazır´ diye şifre kullanarak sattıkları belirlendi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinin Kızılcaterzi Mahallesi´nde bir tarlada yüklü miktarda Hint keneviri ekildiğini belirledi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli O.Ç.'nin evi ve tarlasına eş zamanlı baskın yapıldı. Jandarma narkotik köpeği Limit'in de kullanıldığı operasyonda, evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 250 gram kubar esrar, 10 kilogram kaçak tütün, tarlada ise 1277 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili aralarında ev sahibi O.Ç.´nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınırken, kenevirler de yakılarak imha edildi.
`SEMİZOTU YETİŞİYOR´
Uyuşturucu satıcılarının jandarmaya yakalanmamak için alıcılarla yaptığı telefon görüşmelerinde uyuşturucuya, `semizotu´ adını verdikleri belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu sattıkları kişilere, `Semizotu yetişiyor, hazır´ diye şifre kullandıkları tespit edildi. Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen O.Ç.´nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece, `Uyuşturucu ticareti yapmak ve yasak olan olan Hint keneviri ekmek´ suçlarından tutuklandı.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2020-08-16 16:01:18
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