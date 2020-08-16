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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Muratlı İlçe Teşkilatı Kongresi yapıldı

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Kongresinde mevcut başkan Hüseyin Tufan tekrar seçildi.

MHP Muratlı İlçe Teşkilatı Kongresi yapıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Kongresinde mevcut başkan Hüseyin Tufan tekrar seçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasıyla başlayan kongrede Divan Başkanı Çığır Doğu Zorlu olurken, üyeler Ali İnan, Ali Rıza Kuş, Dilek Kaplan ve Elber Alper Kaşıkçılar’dan oluştu.
Siyasi konuşmalar kısmında konuşan MHP Muratlı İlçe Başkanı Hüseyin Tufan, kongreye katılan herkese teşekkür ederek, “Bugün burada bir ülkü etrafında toplanan, toplanmak için bizlere önderlik etmiş, yol göstermiş, bizleri yetiştirmiş, olan ömrünü Türklük ve Türkiye ülküsüne adamış Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey, ebediyete intikal etmiş bütün dava büyüklerime Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kongremizin önce Muratlımıza, daha sonra Tekirdağımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.
MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel ise, “Malumunuz korona virüs süreci dolayısıyla kongrelerimizi hazirun listesinde oy kullanacak olan misafirlerimizle gerçekleştiriyoruz. Açık alanlarda, kapalı alanlarda ise mümkün olduğunca dikkat ederek ve kurallara uyarak yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Muratlı İlçe Başkanlığımızın da bugün kongresini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hayrabolu ve Malkara, bugün de Saray ilçemizin kongrelerini gerçekleştirdik. Genel Başkanımız, liderimizin dediği gibi, birlik ve beraberlik içerisinde, istiklal ve istikbal için, dirlik ve birlik içerisinde inşallah kazanan Muratlı ilçemiz, inşallah kazanan Tekirdağımız, inşallah kazanan Türkiyemiz olacaktır” ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerinden örnekler veren MHP’li Başkan İlker Yücel, “Öncelikle Genel Başkanımızın bizlere yıllar önce ifade ettiği ve emir verdiği gibi 2023’de bölgesinde lider ülke Türkiye olabilmek için, daha sonra da Milliyetçi Türkiye’ye, Turan’a, Kızıl Elma’ya varabilmek için çalışmalar tüm hızıyla devam edecektir. Kongrelerimizi ilçemizde bitirir bitirmez, en kısa zamanda il kongrelerimizi ve 13. Olağan kurultayımızı gerçekleştirip, çalışmalarımıza birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceğiz” diye konuştu.
MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Çığır Doğu Zorlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin mesajını okudu. Seçim yarışına yalnızca Hüseyin Tufan’ın listesi katıldı. Buna göre, yeni dönem MHP Yönetimi böyle şekillendi:
"Başkan Hüseyin Tufan, İsmail Seferi, Ali Ahlatçalı, Şevket Koz, Özcan Türk, Fercan Bedel, Gökhan Durmaz, Rıdvan Balkan, Ertan Barış, Cüneyt Zeren, Hüseyin Umut Arıcan, Sadık Yaşar, Cemalettin Akyol, Doğancan Özkan, Tahir Cömert, yedek üyeler ise Mustafa Erdoğan, Fikret Akbaş, Cüneyt Değirmenci, Önder Özgür, Yaşar Karaca, Turgay Berk, Derya Bayraktar, Tufan Batı, İlhan Acar, Şükrü Ulukan, Fatih Dinçer, İman Atış, Onur Alpak, Sevsin Topçu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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