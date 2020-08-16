İstanbul-Çanakkale yolunda görülmedik yoğunluk Araçlar tespih tanesi gibi dizildi 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Trakya’ya gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbulÇanakkale yolunun TekirdağMalkara kesiminde görülmedik yoğunluk meydana geldi.
İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Trakya ve güzergahındaki illere günü birlik gelen tatilcilerin bir anda dönüş yoluna geçmesiyle birlikte İstanbulÇanakkale yolunun TekirdağMalkara karayolu kesiminde yoğunluklar meydana geldi. Malkara ilçesinin Şarköy Kavşağı mevkiinde yapılan çalışma nedeniyle daralan karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik trafik kuyruğu oluştu. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, tatilcilerin dönüşü nedeniyle oluşan aşırı yoğunluğu rahatlatmak için yolda çalışma gerçekleştirdi. Haftasonu ve günübirlik tatilcilerin İstanbul’a dönüş yoluna geçmesiyle oluşan yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.